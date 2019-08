Svenske pågrepet for eksplosjonen ved Skattestyrelsen – én mistenkt på frifot

NTB utenriks

Det opplyser dansk politi på en pressekonferanse onsdag morgen om eksplosjonen natt til tirsdag forrige uke.

Det er en 23 år gammel svensk mann som er på frifot, ifølge politisjef Jørgen Bergen Skov.

Han opplyste også at politiet gjennomførte en rekke avhør og ransakinger i Sverige tirsdag, og at de har beslaglagt et kjøretøy som de mener ble brukt i angrepet.

– Vi har hatt en intensiv etterforskning, sa Bergen Skov, som la til at etterforskningen fortsetter med uforminsket styrke.

De to svenske mennene i 20-årene er begge siktet i forbindelse med eksplosjonen ved Skattestyrelsen. Politiet ville onsdag ikke uttale seg om et mulig motiv for angrepet.

– Det er ingenting som tyder på at eksplosjonene på Østerbro og Nørrebro har noe med hverandre å gjøre, sier politiets sjefinspektør Jørgen Bergen Skov.

Det var natt til lørdag at det oppsto en lignende hendelse ved den lokale politistasjonen på Nørrebro i København.

