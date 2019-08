Skogbrann i Hellas er delvis under kontroll

NTB utenriks

Det melder den statlige nyhetskanalen ERT onsdag.

Sju fly og ni helikoptre har bidratt for å få kontroll på brannen. To av flyene ble sendt fra Italia etter at Hellas spurte EU om hjelp i arbeidet med å få kontroll over og slokke flere skogbranner som herjer flere steder i øyriket.

– Situasjonen er bedre, men enkelte steder fortsetter brannen å blusse opp, sier en talsperson for brannvesenet til statskanalen.

Hundrevis av brannmenn og frivillige har jobbet gjennom natten for å hindre brannen, som strekker over 11 kilometer, å spre seg til bebyggelse på øya Evia.

Høy varme og ekstremt tørre forhold kombinert med kraftige vinder har gjort det umulig å få kontroll på flere av skogbrannene. Verst rammet er Evia, hvor en hel furuskog sto i brann med flammer opptil 30 meter opp i luften tirsdag. En nærliggende landsby ble evakuert som følge av brannen.

– Det er en enorm økologisk katastrofe i en unik, urørt furuskog, sier fungerende regionguvernør Costas Bakoyannis.

Statsminister Kyriakos Mitsotakis avbrøt tirsdag ferien sin for å bli orientert om situasjonen.

Også på Kypros og sør i Bulgaria har det brutt ut kraftige branner

Det er ikke uvanlig med kraftige branner i Hellas i sommermånedene. I fjor omkom over 100 personer i Aten-området som følge av branner.

