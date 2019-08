Guatemalas nyvalgte president sier landet ikke greier å overholde asylavtale med USA

NTB utenriks

Avtroppende president Jimmy Morales inngikk den omdiskuterte avtalen hvor det mellomamerikanske landet skulle fungere som er trygt tredjeland for asylsøkere til USA. Avtalen innebærer at migranter på vei til USA, som passerer gjennom Guatemala, først må søke asyl der. Denne definisjonen sier nå Giammattei ikke holder.

– For å være et trygt land, må en være erklært å være et slikt land av en internasjonal instans. Jeg tror ikke Guatemala oppfyller kravene til å være et slikt trygt tredjeland. Denne definisjonen passer ikke på oss, sier Giammattei.

– Hvis vi ikke har kapasitet til å ta hånd om våre egne borgere, bare forestill deg hvordan vi kan passe på andre mennesker, legger den påtroppende presidenten til og sier at deler av avtalen med USA fremdeles er gjenstand for forhandlinger og at den uansett må ratifiseres av begge lands nasjonalforsamlinger.

Guatemalanere utgjør en av de største gruppene med emigranter som prøver å reise til USA, på flukt fra fattigdom, kriminalitet og vold.

Giammattei vant presidentvalget i Guatemala søndag og overtar etter sittende, korrupsjonsmistenkte Morales i januar. President Donald Trump truet det kriminalitetsrammede landet med toll- og avgifter dersom ikke avtalen om å redusere antallet asylsøkere ble underskrevet.

