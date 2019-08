Nye demonstrasjoner på Hongkongs flyplass

NTB utenriks

– Stå opp for Hongkong, stå opp for friheten, ropte demonstrantene mens passasjerer hastet forbi for å rekke forsinkede fly tirsdag.

Rundt 5.000 demonstranter deltok i en sitt-ned-aksjon i protest mot politivold mandag ettermiddag. Det førte til at flyplassmyndighetene innstilte resten av flygningene den dagen.

Bare en håndfull demonstranter ble værende gjennom natten, og tirsdag morgen var flyplassen åpnet for trafikk igjen. Men kaoset er langt fra over, og flere hundre flygninger er tirsdag innstilt.

På ettermiddagen vendte flere hundre demonstranter tilbake til flyplassen for å delta i en ny protest mot den Beijing-støttede regjeringens håndtering av protestene.

