Kommisjon skal utrede framskyndet valg i Venezuela

Grunnlovsforsamlingen i Venezuela støtter sittende president Nicolás Maduro. Mandag offentliggjorde den en beslutning om å utnevne en kommisjon som skal utrede mulighetene for å framskynde valget på ny nasjonalforsamling i løpet av 2019. Etter planen skal ikke et valg holdes før sent i 2020.

I dag er nasjonalforsamlingen i Venezuela kontrollert av opposisjonen med Juan Guaidó som sin fremste leder. Han har tidligere advart om at presidenten kan komme til å oppløse nasjonalforsamlingen ved å utlyse nyvalg.

Opposisjonen har på sin side oppfordret Maduro til å trekke seg og heller utlyse nytt presidentvalg i Venezuela. Dette blir derimot avvist av leder Diosdado Cabello i grunnlovsforsamlingen, som sier det bare er valg på ny nasjonalforsamling det er anledning til å framskynde.

I juli 2017 opprettet Maduro den omstridte grunnlovsforsamlingen. Den fikk makt til å endre lover og i praksis sette til side nasjonalforsamlingen, som opposisjonen har kontrollert siden valget i 2015.

