FN ber om gransking av Hongkong-vold

NTB utenriks

Michelle Bachelet er bekymret over «opptrappingen av vold som har skjedd de siste dagene», sier høykommissærens talsmann Rupert Colville til pressen i Genève tirsdag.

Bachelet tar til orde for en «hurtig, uavhengig og upartisk etterforskning» av politiets påståtte overdrevne maktbruk i møte med demonstrantene.

Millioner av mennesker har de siste ti ukene demonstrert mot Hongkongs regjering. Utgangspunktet var frykt for et lovforslag som ville åpnet for utlevering av mistenkte til fastlandet. Siden har det blitt til en bredere protest mot Beijings innflytelse og myndighetens håndtering av demonstranter.

FNs menneskerettskontor har sett «troverdige beviser for at politifolk bruker mindre dødelige våpen på måter som er forbudt i henhold til internasjonale normer og standarder», sier Colville.

Han viser for eksempel til at det er avfyrt tåregassylindre inn i lukkede områder fulle av folk, samt direkte mot enkeltdemonstranter ved en rekke anledninger.

– Det har skapt en betydelig risiko for dødsfall og alvorlige skader, sier Colville.

Menneskerettskontoret ber Hongkongs myndigheter etterforske slike hendelser umiddelbart.

Byregjeringen har gjentatte ganger forsvart politiets håndtering og sagt at de bruker minst mulig makt.

Bachelet fordømmer også enhver voldshandling utført av demonstranter.

– Alle som deltar i demonstrasjonene, må uttrykke sitt syn på fredelig vis, sier hun.

(©NTB)