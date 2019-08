Bolton: USA støtter entusiastisk en hard brexit

NTB utenriks

Bolton er på besøk i London og uttalte mandag at USA ønsker å se en vellykket brexit, melder nyhetsbyrået Reuters.

– USA vil entusiastisk støtte en «no-deal» brexit, hvis det er hva den britiske regjeringen bestemmer seg for. Vi er med dere, sa Bolton til britisk presse under besøket.

Bolton er på et to dagers besøk i London for å forsøke å styrke forholdet mellom statsminister Boris Johnson og president Donald Trump. Den amerikanske presidenten hadde et heller anspent forhold til Johnsons forgjenger, Theresa May.

Hvis britene går ut av EU uten en formell avtale eller overgangsperiode, kan all handel, grensekontroll og informasjonsflyt påvirkes. Diplomater har påpekt at Storbritannia vil bli mer avhengig av sitt forhold til USA som følge av en oppsigelse av EU-medlemskapet. USA har uttrykt velvillighet til å forhandle fram en frihandelsavtale med Storbritannia.

