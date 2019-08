Voldsomt børskrakk i Argentina etter presidentvalg

NTB utenriks

Sentrum-venstrekandidaten Alberto Fernández vant søndag første valgomgang med god margin. Fernández fikk 48 prosent, mens høyreorienterte Macri fikk så vidt over 32 prosent.

Både børsen og Argentinas valuta, pesoen, falt kraftig mandag.

Tidlig på ettermiddagen lokal tid hadde børsindeksen Merval falt over 30 prosent. Pesoen falt 14 prosent på morgenen, før nedturen fortsatte utover dagen.

Macri har støtte fra finansbransjen og USA, men det er utbredt misnøye i landet på grunn av en dyp økonomisk krise og upopulære krisetiltak innført av Macris regjering. Inflasjonen ligger over 50 prosent, noe som har gjort stor skade på folks kjøpekraft.

Macri sammenkalte til et møte med sentralbanken for å roe ned situasjonen før børsen åpnet mandag, men klarte ikke å avverge markedsuroen.

Det som skremte markedet, var ikke bare at Macri gjorde det så dårlig, men også at Fernández vant med tidligere president Cristina Fernández som visepresidentkandidat.

Alberto Fernández var Cristina Fernández' stabssjef mens hun var president, og hun er selv trukket for retten for korrupsjon som skal ha foregått i de åtte årene hun styrte Argentina. Det er uklart hva som skjer om hun blir valgt og samtidig dømmes for korrupsjon.

Valgprosessen går nå videre med de to vinnerne til neste valgrunde som skal holdes 27. oktober. Da må en kandidat få 45 prosents oppslutning for å vinne direkte, eller 40 prosent og minst 10 prosentpoengs ledelse over sin nærmeste konkurrent. Hvis ikke, blir det enda en runde i november.

