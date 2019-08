Obduksjon av Jeffrey Epstein gjennomført

NTB utenriks

Epstein, som var anklaget for menneskehandel og overgrep mot unge jenter, skal ha hengt seg i fengselet lørdag morgen. I etterkant har en oppvask startet om hvordan et selvmord kunne skje i den toppsikrede varetektscellen, og en rekke konspirasjonsteorier blitt fremmet.

Doktor Barbara Sampson utførte søndag obduksjonen på 66 år gamle finansmannen. Sammen med henne observerte også den private patologen, Michael Baden, som stilte på vegne at Epsteins representanter.

Etter at prosedyren var gjennomført, uttalte Sampson at det var for tidlig å fastslå noe entydig om dødsårsaken, og at mer informasjon er nødvendig. Tilsynsmyndighetene for fengslene, som gransker dødsfallet, har uttalt at Epstein ble funnet livløs på cellen tidlig lørdag morgen og omtalt dødsfallet som et tilsynelatende selvmord.

I etterkant av dødsfallet har det også kommet fram at fengslet på Manhattan hvor Epstein satt var underbemannet, og at samme vakt hadde gått fem dager sammenhengende på overtid.

(©NTB)