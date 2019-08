Flere skadd i voldshendelse i Kristianstad

NTB utenriks

Hendelsen førte til en større utrykning ved lunsjtider mandag. Politiet bekrefter at minst tre personer er brakt til sykehus, og at de var ved bevissthet da de ble hentet av ambulanse.

SOS Alarm, som opererer nødnummeret i Sverige, sier til Expressen at fem personer er brakt til sykehus. To personer er pågrepet, men det er ukjent hva de er mistenkt for.

Hendelsen fant delvis sted utendørs. Politiet bekrefter at et slags våpen ble benyttet, mens et øyevitne sier til avisa at en kniv ble brukt.

– Dette er fremdeles en pågående hendelse. Det er som et kjempestort puslespill der vi skal prøve å få et klart bilde av hva som har skjedd, sier Patric Fors ved politiets operasjonssentral til Aftonbladet to timer etter den første meldingen kom til politiet.

Ifølge Kristanstadsbladet er en av de skadde en politibetjent.

Politiet har sperret av området og gjennomsøkt flere eiendommer ved åstedet i Kristianstad, som ligger nordøst i Skåne.

