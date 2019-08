Rundt 40 drept i kamper i Jemen

NTB utenriks

– En rekke sivile er drept og såret siden 8. august da kamper brøt ut i Aden. Foreløpige meldinger tyder på at så mange som 40 mennesker er drept og 260 såret, heter det i en FN-uttalelse søndag.

Uttalelsen kom dagen etter at separatistbevegelsen Sikkerhetsbeltet, som domineres av Det sørlige overgangsrådet (STC), tok kontroll over presidentpalasset i Aden. STC kjemper mot Jemens internasjonalt anerkjente regjering og har som mål å gjenopprette Sør-Jemen som uavhengig stat, slik situasjonen var fra 1967 til 1990.

– Vi tok Maashiq-palasset fra presidentgarden uten kamp, sa en talsmann for separatistene lørdag.

Et øyenvitne bekreftet at presidentgarden hadde gitt fra seg kontrollen over palasset.

Tidligere lørdag tok separatistene over kontrollen over to militærlagre i Aden etter harde kamper natt til lørdag.

Emiratene på begge sider

Kamper mellom regjeringsstøttede styrker og separatister brøt ut onsdag. Separatistene kjemper for et uavhengig Sør-Jemen og støttes av De forente arabiske emirater. Samtidig deltar Emiratene i den saudiledede koalisjonen som støtter Jemens regjering i kampen mot Houthi-opprørerne.

Den saudiledede koalisjonen sendte søndag ut en uttalelse der det het at den hadde iverksatt et angrep mot separatistene.

– Koalisjonen slo til mot et område som utgjør en direkte trussel mot et av de viktigste stedene for den rettmessige regjeringen, het det i uttalelsen.

I uttalelsen ble separatistene oppfordret til å trekke seg tilbake fra stillinger i Aden, eller risikere å bli mål for ytterligere angrep.

Koalisjonen spesifiserte ikke hvilke mål det dreide seg om, men innbyggere i Aden opplyser til nyhetsbyrået AFP at koalisjonen utførte et luftangrep mot separatistenes leirer i byen.

Tilbaketrekking

Natt til søndag hadde den saudiledede koalisjonen oppfordret separatistene til å inngå våpenhvile. Separatistene kunngjorde deretter at separatistene gikk med på det.

Statlig fjernsyn i Saudi-Arabia meldte senere søndag at separatistene hadde begynt å trekke seg fra stillingene de hadde erobret de siste fire dagene.

Havnebyen Aden har vært tilholdssted for regjeringen i Jemen etter at Houthi-bevegelsen inntok hovedstaden Sana. President Abd-Rabbu Mansour Hadi og mesteparten av hans regjering er imidlertid basert i Saudi-Arabia.

