KCNA: Kim Jong-un bekrefter ny rakettest

Nord-Koreas siste oppskyting var en test av et nyutviklet, taktisk våpen, opplyser det statlige nyhetsbyrået KCNA søndag.

Den nordkoreanske lederen Kim Jong-un ledet testen av våpenet, som skal ha vært «utviklet for å tilpasses til forholdene i terrenget», ifølge meldingen fra KCNA.

Lørdagens raketter, antatt å være ballistiske kortdistansemissiler, ble skutt ut fra et sted på nordøstkysten og fløy rundt 400 kilometer før de landet i havet, også kjent som Japanhavet.

Det var den femte testen av et rakettpar på tre uker. Sør-Korea har uttalt at det tolker utskytingene som en maktdemonstrasjon fra nord, som sammenfaller med de felles militærøvelsene Sør-Korea har med USA i år. Sør-Korea venter flere tester de kommende ukene.

President Donald Trump hevdet lørdag at han har mottatt et hyggelig brev fra Nord-Koreas leder, der sistnevnte ber om snarlig møte og forhandlinger.

– Det var et langt brev. Mye av det gikk ut på å klage over de latterlige og dyre militærøvelsene. Det var også en liten unnskyldning for å ha testet kortdistanseraketter, og for å fortelle at denne testingen vil opphøre når øvelsene avsluttes, uttalte Trump videre på Twitter lørdag.

