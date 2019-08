81 nye migranter reddet av Ocean Viking

NTB utenriks

Det skriver Leger Uten Grenser på Twitter søndag ettermiddag.

De 81 menneskene ble plukket opp i internasjonalt farvann utenfor kysten av Libya. Søndagen er tredje dag på rad skipet plukker opp migranter i Middelhavet. Både fredag og lørdag ble 85 mennesker reddet opp fra gummibåter, og dermed er antallet nå oppe i 251 mennesker.

Leger Uten Grenser driver Ocean Viking sammen med SOS Mediterranee.

Italias innenriksminister Matteo Salvini krever at Norge tar ansvar for personer som Ocean Viking plukker opp i Middelhavet. Han viser også til at det etter innføring av en ny lov nå er lovstridig for privatdrevne redningsfartøy å anløpe italienske havner.

Norges justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp) sa fredag, etter det ble kjent at 85 at 85 mennesker var reddet opp, det er helt uaktuelt for Norge å ta imot mennesker som reddes i Middelhavet.

