USA og Kina i ordkrig om Hongkong

NTB utenriks

Den amerikanske diplomatens møte med demonstranter som kjemper for demokrati og ytringsfrihet i Hongkong, ble omtalt på et detaljnivå som USA ikke hadde sansen for.

– Offisielle kinesiske mediers omtaler av vår diplomat i Hongkong har gått fra å være uansvarlige til farlige. Dette må få en slutt, sier amerikansk UDs talsperson Morgan Ortagus på Twitter.

Den Hongkong-baserte avisa Takungpao omtalte diplomaten Julie Eadeh sitt møte med blant andre aktivisten Joshua Wong og delte detaljer om Eadehs karriere og navn på medlemmer av familien hennes. Eadeh er sjef for den politiske avdelingen ved USAs generalkonsulat.

Kina har den siste tiden i økende grad omtalt regjeringsprotestene i Hongkong som finansiert av vestlige land, men har gitt lite bevis for dette utover at noen vestlige politikere har uttrykt støtte til demonstrantene.

Torsdag krevde Kina at amerikanske diplomater i Hongkong sluttet å blande seg i byens anliggender og at de kutter kontakten med anti-kinesiske krefter i Hongkong.

I et skarpt tilsvar til dette kommenterte Ortagus at hun ikke tror det var en formell protest.

– Dette er noe et bølleregime ville gjort. Det er ikke sånn en ansvarlig nasjon ville oppført seg, sa hun.

– Vår tjenestekvinne gjorde jobben sin, og vi setter pris på arbeidet hennes. Det er dette amerikanske diplomater gjør hver eneste dag over hele verden, sa Ortagus.

(©NTB)