Tyfonen Lekima feier inn over Kina

Det var egentlig spådd at værsystemet skulle avta i vindstyrke etter at det feide over Taiwan og Japan torsdag og fredag, men det var likevel sendt ut sterke advarsler om store nedbørsmengder, bølgehøyder og sterke vindkast.

Da Lekima feide inn over byen Wenling tidlig lørdag morgen ble tusenvis av trær meid i bakken, og over én million innbyggere tvunget til å forlate hjemmene sine. Vann og vind har medført at et stort antall husholdninger er uten strøm.

Monsterstormen er ventet å bevege seg oppover kysten mot Shanghai, ifølge nyhetsbyrået Xinhua.

Det er ventet store nedbørsmengder og oversvømmelser der, samt i provinsene Anhui, Fujian, Jiangsu og Zhejiang, der myndighetene har sendt ut varsler om mulig leirskred, jordskred og flom.

Det er ikke full oversikt over hvor mange som er berørt, men i Zhejiang-provinsen er 300 fly kansellert, mens ferjetrafikk og tog er innstilt inntil videre.

I Shanghai er også høyhastighetstoget innstilt, mens 250.000 innbyggere er relokalisert. Mer enn 110.000 innbyggere er installert i midlertidig bolig.

