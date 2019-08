Minst 57 døde da tankbil eksploderte

NTB utenriks

Mange andre fikk brannskader i eksplosjonen i byen Morogoro lørdag, opplyser politisjef Steven Kabwe til den lokale fjernsynsstasjonen Azam TV.

Øyenvitner opplyser at mengder av folk hadde samlet seg rundt tankbilen etter at den var innblandet i en trafikkulykke tidligere på dagen. Øyenvitnene forteller at folk prøvde å stjele drivstoff fra tankbilen da kjøretøyet eksploderte og sto i flammer.

Det er ikke uvanlig at folk mister livet i eksplosjoner idet de stjeler drivstoff fra tankbiler i det østlige Afrika.

I en lignende hendelse i 2013 døde minst 29 mennesker i Uganda da en folkmengde samlet seg rundt en tankbil som hadde vært involvert i en ulykke.

