Minst 10 døde og nesten 30 skadd i leirskred i Myanmar

Det melder lokale medier i landet.

Redningsmannskaper brukte lørdag gravemaskiner og bulldosere for å fjerne jordmasser og rester av de ødelagte husene i landsbyen i Paung. Avisa The Global New Light of Myanmar melder at det fremdeles er innbyggere savnet.

Øverste representant for myndighetene i delstaten Mon, Aye Zan, besøkte lørdag landsbyen og evakuerte innbyggere i en leir like ved. Der må de bo inntil videre, ettersom det fremdeles er stor flomfare og mye nedbør i området.

FNs nødhjelpskontor (OCHA) sier monsunflom har fordrevet mer enn 7.000 mennesker denne uken i Mon. I tillegg til leirskredet i Paung, ble boliger og en skole i andre bydeler skylt bort, veier sperret og landsbyer står under vann.

Nærmere 12.000 mennesker har blitt drevet på flukt i Myanmar totalt denne uken. Dermed er det nå mer enn 38.000 som bor på evakueringssentre, sier FN.

