Én million mennesker rammet av strømbrudd i Storbritannia

Nærmere én million mennesker ble berørt av det massive strømbruddet som rammet store deler av England og Wales fredag ettermiddag.

National Grid, det britiske nettselskapet, melder at det var en feil i to kraftstasjoner, men at feilene var fikset etter en time med mange strømbrudd både i Sørøst-England, Midlands, Sørvest-England og Wales, melder BBC.

Noen meldte at strømmen var borte i bare noen minutter, mens andre steder varte strømbruddet i en times tid.

I London meldte transportmyndighetene at trafikklys ikke virket, og at Victoria Line på undergrunnsbanen var innstilt. Uten fungerende trafikklys ble det kaos i trafikken en rekke steder.

Network Rail meldte at alle tog var stanset, men at signalsystemet var kommet opp igjen. Blant de berørte toglinjene var Thameslink og Gatwick Express, og alle tog ved King's Cross-stasjonen og Waterloo-stasjonen var innstilt midt i rushtiden.

Også i Nordøst-England ble det meldt om strømbrudd. Passasjerer på flyplassen i Newcastle sa at strømmen var borte i om lag et kvarter.

– Alarmene gikk overalt. Vi ble bokstavelig talt kastet ut i mørket, og folk brukte mobilene sine for å finne veien, sier Scott McKenzie fra Cardiff.

Flyplassene Heathrow, Gatwick og Luton ved London meldte imidlertid at de ikke hadde vært berørt av strømbruddet.

