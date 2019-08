Norge gir ikke opp håpet om løsning i Venezuela

NTB utenriks

Representanter for Venezuelas president Nicolás Maduros og opposisjonsleder Juan Guaidó har de siste månedene hatt samtaler i et forsøk på å komme fram til en politisk løsning på konflikten i landet.

Norge har fungert som tilrettelegger under samtalene, og partene har blant annet møtt hverandre i Oslo. I begynnelsen av juli ble samtalene flyttet til Barbados, fortsatt med norske diplomater som tilretteleggere.

President Donald Trump kunngjorde tidligere i uka at USA skjerpet sanksjoner mot Maduro-regimet. Hans nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton slo samtidig fast at tiden for forhandlinger er over.

– Tiden for dialog er over. Nå er det tid for handling, sa Bolton.

Møte avlyst

Torsdag skulle partene ha møtt hverandre til en ny runde med samtaler på Barbados, men disse ble avlyst av regjeringen i Caracas, som anklager USA for å sabotere forhandlingene og Trump-administrasjonen for «alvorlig og brutal aggresjon».

Den norske diplomaten Dag Nylander, som var sentral i arbeidet med å få i stand en fredsavtale i Venezuelas naboland Colombia, leder det norske teamet som har tilrettelagt samtalene mellom aktørene i Venezuela. Han håper partene setter seg ved forhandlingsbordet igjen.

– Jeg registrerer at denne ukens planlagte møter på Barbados ikke vil finne sted, sier Nylander til NTB.

Opp til partene

– Norge tilrettelegger forhandlingene på forespørsel fra de sentrale politiske aktørene i Venezuela og planlegger alle møter basert på deres tilgjengelighet, sier Nylander, som leder seksjon for fred og forsoning i Utenriksdepartementets regionavdeling.

– Vi er i kontakt med dem om kommende møter. Tilretteleggingen fortsetter så lenge partene ønsker det og det er realistiske utsikter til en løsning til beste for det venezuelanske folket, sier han.

FN-støtte

FNs generalsekretær António Guterres understreket torsdag sin sterke støtte til Norges arbeid med å bringe partene i Venezuela sammen.

– Vår posisjon er uendret. Bare en framforhandlet avtale kan løse denne situasjonen, sier talsmannen Stephane Dujarric.

FNs høykommissær for menneskerettigheter, Chiles tidligere president Michelle Bachelet, kritiserte samtidig USAs beslutning om å skjerpe sanksjonene mot Venezuela.

– Dette kommer trolig til å forverre krisen for millioner av vanlige venezuelanere, sier Bachelet, som tidligere har kritisert Maduro-regimet for brudd på menneskerettighetene.

