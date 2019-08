Lederen for Polens nasjonalforsamling trekker seg

NTB utenriks

Marek Kuchcinski ser ut til å ha bøyd seg for press fra regjeringspartiet Lov og rettferdighet (PiS) etter at opposisjonen kom med anklagene mot ham.

Kuchcinski sa torsdag til journalister i Warszawa at han går av, men han insisterte på at han ikke har gjort noe galt. Mandag ba han om unnskyldning, men dette stilnet ikke kritikken som reiste seg mot ham.

PiS' leder, Jaroslaw Kaczynski, som ledet et møte om saken natt til torsdag, sier også at Kuchcinski ikke har brutt noen lov, men at de likevel noterer seg at folk flest er uenige.

Kuchcinski har brukt statens fly og militære helikoptre et hundretalls ganger de siste årene, ifølge dokumenter som opposisjonen og mediene har offentliggjort. På flere titalls flygninger hadde han følge av familien.

Opposisjonen, som krever at han går av, sier at de fleste flygningene fant sted i helgene og var mellom Warszawa og Rzeszow, som er Kuchcinskis hjemby.

Trass i anklagene mot både ham og andre ledende medlemmer av regjeringspartiet PiS er det ventet at det konservative partiet igjen vinner valget i oktober, blant annet på grunn av sjenerøse velferdsordninger, skattelette for unge og et svært omstridt korstog mot homofile.

