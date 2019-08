Amnesty advarer reisende mot USA

NTB utenriks

– Alle som reiser til USA, bør være klar over at landet ikke på tilstrekkelig vis beskytter folk, uansett hvem de måtte være, sier Ernest Coverson som leder Amnestys kampanje mot vold med skytevåpen i USA.

– Folk i USA kan ikke regne med å slippe uskadd unna – det fins ingen garanti mot å bli skutt, sier han.

8.931 mennesker er drept med skytevåpen i USA hittil i år, og det har vært 255 masseskytinger der fire eller flere er skutt, viser en oversikt fra Gun Violence Archive.

Sist helg ble 31 mennesker drept i to skytemassakrer i El Paso og Dayton, og Amnesty mener at det nærmest er snakk om en menneskerettighetskrise.

– Nok en gang har det blitt skremmende klart at myndighetene i USA ikke er villig til å sikre folk mot vold med skytevåpen, sier Coverson.

Amnesty viser i sitt reiseråd til at det er svært utbredt med hatkriminalitet i USA, og at folks rase, opprinnelsesland, etniske bakgrunn og seksuelle legning og identitet kan øke risikoen for angrep fra høyreekstreme hvite rasister.

Ved å vektlegge retten til å bære våpen framfor helt grunnleggende menneskerettigheter svikter amerikanske myndigheter systematisk på flere nivåer og lukker øynene for sine internasjonale forpliktelser om å beskytte menneskers rettigheter og sikkerhet, slår Amnesty fast.

(©NTB)