Røde Khmers sjefideolog er død

NTB utenriks

Det opplyser FNs spesialdomstol for Kambodsja.

– Vi kan bekrefte at den tiltalte Nuon Chea gikk bort i kveld, 4. august 2019, på vennskapssykehuset Khmer-Sovjet, sier domstolens talsmann Neth Pheaktra.

Dødsårsaken, ut over høy alder, er ikke oppgitt. Men det er kjent at han led av høyt blodtrykk og hadde hjerteproblemer.

Den tidligere ideologen erkjente aldri skyld for noe av det han var tiltalt for og innrømmet aldri likvidasjoner. Massegravene som er avdekket, hevder han inneholdt lik av kambodsjanere som vietnameserne tok livet av i 1979.

Stille liv

I flere tiår etter Røde Khmers fall levde Nuon Chea et stille familieliv i landsbyen Pailin, en tidligere base for geriljaen nær grensen til Thailand.

Det kambodsjanske kommunistpartiet Røde Khmer tok makten i landet i 1975. Det innledet fire år med skrekkvelde, og det anslås at mellom 1,7 og 2,2 millioner kambodsjanere døde av sult, sykdom eller ble regelrett drept mens det ekstremt brutale Røde Khmer-regimet hadde makten.

Alle som ble oppfattet som angivere, ble likvidert. Blant annet ble utdannelse og boklig lærdom ble sett på som ytterst mistenkelig. Store yrkesgrupper ble regelrett henrettet eller tvangssendt på landsbygda der de slavet under umenneskelige forhold.

Over en firedel av Kambodsjas befolkning ble massakrert under eksperimentet med å opprette en utopisk kommuniststat.

Lange linjer

Regimet ble styrtet under en vietnamesisk invasjon i 1979. Vietnam innsatte en regjering med Røde Khmer-tilhengere som hadde skilt lag med Pol Pot, blant dem Hun Sen som i dag er statsminister i Kambodsja. Røde Khmers siste bastion falt ikke før i 1998.

Nuon Chea var partiets ideolog og ble ikke pågrepet før i 2007. Han risikerte dobbel livstidsstraff for sine handlinger under Khmer-diktaturets tid. Forskere mener at Nuon Chea var direkte involvert i tallrike utrenskninger og krigsforbrytelser.

Han ble sammen med en annen overlevende Røde Khmer-leder, Khieu Samphan, dømt til livstids fengsel for folkemord i november i 2014. De to ble dømt for sin medvirkning til tvangsevakueringen av hovedstaden Phnom Penh i april 1975 og for likvidering av soldater fra det tidligere regimet.

