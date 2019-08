Manifest preget av hat mot innvandrere lagt ut rett før El Paso-massakren

NTB utenriks

I manifestet blir det ifølge The New York Times referert til «en latinamerikansk invasjon i Texas». Det beskrives også en detaljert plan for hvordan USA kan deles inn i ulike områder slik at rasene skilles fra hverandre. Avsenderen skriver at hvite mennesker er i ferd med å bli erstattet av utlendinger og varsler et angrep innen kort tid.

«Hvis vi kan bli kvitt nok mennesker, kan kanskje vår måte å leve på blir mer bærekraftig», lyder en av setningene.

Manifestet består av 2.300 ord og ble ifølge den amerikanske avisen lagt ut 19 minutter før det første nødanropet kom inn om at det ble skutt mot mennesker ved Walmart i El Paso.

Mannen som er pågrepet og mistenkt for skytingen er en hvit 21-åring fra Allen i Texas. Byen ligger cirka ti timers kjøring fra El Paso.

Etterforskerne forsøker nå å finne ut om det er han som har skrevet manifestet. De mistenker at skytemassakren er hatkriminalitet og etterforsker den som terror.

20 personer er bekreftet drept og 26 såret etter skytemassakren lørdag formiddag lokal tid.

