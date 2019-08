USAs forsvarsminister vil utplassere mellomdistanseraketter i Asia innen få måneder

NTB utenriks

Utspillet kommer dagen etter at våpenkontrollavtalen INF, som ble inngått under den kalde krigen, utløp uten at USA og Kina forhandlet fram en forlenging.

Under et besøk i Australia lørdag sa Esper også at det trolig vil ta noe tid å utvikle mer avansert landbasert missilkapasitet.

Planene vil etter alt å dømme skape sterke reaksjoner i Kina, men Esper framholdt at kinesiske myndigheter ikke bør være overrasket.

USA har i tillegg varslet at landet planlegger å begynne testing av nye raketter, noe som ville vært forbudt i henhold til INF-avtalen.

Også Russland er i gang med utviklingen av nye våpensystemer etter avtalens sammenbrudd. De planlegger blant annet å utvikle en landbasert versjon av det sjøbaserte rakettsystemet Kalibr.

INF-avtalen forbød de to stormaktene å utvikle og utplassere landbaserte mellomdistanseraketter og utskytingsrampene de avfyres fra. Forbudet gjaldt raketter med både atomstridshoder og konvensjonelle sprengladninger.

