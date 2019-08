Tenåring pågrepet for drap på jevnaldrende gutt i Sverige

NTB utenriks

Den mistenkte gutten skal selv ha ringt til politiet fredag kveld og fortalt at han hadde begått en alvorlig forbrytelse.

Påtalemyndigheten opplyser at begge guttene er under 18 år, men det er ikke klart om de kjente hverandre fra før og hva som eventuelt er bakgrunnen for drapet.

Offeret skal ha blitt funnet med store skader i hodeskallen. Skadene kan ha blitt forårsaket av en øks, skriver Aftonbladet og Expressen.

Påtalemyndigheten vil ikke kommentere opplysningene.

Offeret ble ført med ambulansehelikopter til sykehus, men livet sto ikke til å redde.

