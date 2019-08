Kraftig børsfall etter Trumps trusler mot Kina

NTB utenriks

Alle tre indekser på New York-børsene falt til sitt laveste nivå siden juni, og både S & P og Nasdaq fikk sine verste uker hittil i år.

Nyheten om at etterspørselen etter amerikanske eksportprodukter hadde svekket seg, bidro til en bekymring for at handelskrigen mellom USA og Kina kan ende i en ny global resesjon. Derfor flykter investorene fra aksjer og kjøper i stedet gull og statsobligasjoner.

Det var torsdag at Trump kunngjorde at han vil legge en toll på 10 prosent på ytterligere 300 milliarder dollar av kinesisk eksport fra 1. september.

All kinesisk eksport rammes

Det innebærer at det blir straffetoll på så godt som all eksporten fra Kina til USA, som er på rundt 660 milliarder dollar. i året.

Utspillet kom etter en lite fruktbart møte mellom de to landene i Shanghai denne uka, det første siden Trump og Kinas president Xi Jinping ble enige om en våpenhvile i juni.

Kina advarte fredag USA om at det vil bli iverksatt mottiltak om USA følger opp den nye trusselen. Kinas handelsdepartement kaller trusselen et alvorlig brudd på avtalen mellom Trump og Xi.

Børsfall overalt

– Trump sendte markedene inn i en spiral mot bunnen, sier finansanalytikeren Alfonso Esparza.

Nasdaq falt 1,3 prosent, S & P var ned 0,7 prosent, og Dow Jones sank 0.4 prosent

Både i Hongkong og Tokyo var børsene ned over 2 prosent, og alle de viktige børsene i Europa falt enda mer. Både Frankfurt og Paris var ned over 3 prosent.

(©NTB)