Iran vil ta enda et skritt bort fra atomavtalen

Utenriksminister Mohammad Javad Zarif kom med uttalelsen lørdag, men uten å si noe om hva landet konkret vil gjøre, melder nyhetsbyrået Reuters.

Zarifs uttalelse ble først publisert av den iranske nasjonalforsamlingens nyhetsbyrå ICANA.

Iran har allerede begynt å øke anrikningsgraden på uran og produserer også mer anriket uran nå enn hva avtalen tillater. Årsaken er at de andre partene – Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Russland og Kina – ikke har greid å sikre at Iran kan fortsette å eksportere olje og ha et fungerende bankvesen etter at USA gjeninnførte harde sanksjoner mot landet.

Iranske myndigheter har alltid fastholdt at de ikke tar sikte på å skaffe seg atomvåpen, men at atomprogrammet først og fremst er rettet inn mot kraftproduksjon. Atomavtalen skulle forsikre verdenssamfunnet om at så var tilfelle.

Landet er fortsatt langt fra den anrikningsgraden som trengs for å produsere atomvåpen.

