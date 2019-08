Demonstranter i Hongkong ignorerer politiets advarsler

NTB utenriks

Politiet hadde på forhånd bedt deltakerne holde seg innenfor områdene der det er gitt tillatelse til å demonstrere, samt å avslutte protesten innen tidsfristen.

Men lørdag strømmet folk forbi stedet der marsjen skulle ha stanset.

– Streik på mandag! ropte demonstranter idet de fylte gatene i Mong Kok, et område som vanligvis er fullt av folk som er ute og handler.

Butikkeiere har satt opp skodder for å beskytte vindusrutene under demonstrasjonen. Veien langs marsjruten var helt full av demonstranter, mens det i andre gater er innført enveiskjøring. En svartkledd demonstrant dirigerte trafikken for en rekke drosjer som forsøkte å komme seg gjennom folkemengden.

Politiet advarte fredag om at det vil bli regnet som lovbrudd å fortsette marsjen forbi stedene det er gitt tillatelse for. Politiet har også meldt at de vil gjennomføre såkalte klareringsoperasjoner hvis noen ikke følger betingelsene i demonstrasjonstillatelsen.

Den siste tiden har lignende protester endt med sammenstøt mellom politi og demonstranter fordi enkelte ikke har villet avslutte protesten innen avtalt tid.

Flere demonstrasjoner har også utartet i hærverk mot offentlige bygninger og kasting av murstein.

Sommeren har vært preget av store demonstrasjoner i det delvis selvstyrte kinesiske territoriet. Det begynte som en protest mot et nytt lovforslag som ville åpnet for at Hongkong-innbyggere kunne utleveres til fastlands-Kina. Selv om loven inntil videre er skrinlagt, har demonstrasjonene fortsatt mot Hongkongs leder Carrie Lam og det de mener er en for sterk tilnærming til myndighetene i Beijing.

