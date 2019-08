A$AP-rettssaken: Sverige ble advart mot negative konsekvenser i brev fra USA

NTB utenriks

Brevet ble lørdag publisert av CNN. Der skriver USAs spesialutsending for gisselsaker, Robert C. O'Brien, at det bilaterale forholdet mellom USA og Sverige kan bli skadelidende hvis saken ikke løses raskt.

«Som presidentens spesialutsending for gisselsaker understreket jeg overfor tjenestemenn i utenriksdepartementet og justisdepartementet den 29. juli, 2019 at USAs regjering ønsker å løse denne saken så raskt som mulig for å unngå potensielle negative konsekvenser i det amerikansk-svenske bilaterale forholdet», skriver O'Brien i brevet til svensk påtalemyndighet.

Brevet er datert onsdag 31. juli, dagen etter at den tre dager lange rettssaken ble innledet i Stockholm. O'Brien var selv til stede i rettssalen.

O'Brien krever i brevet også at rapperen og de to andre voldstiltalte amerikanerne blir løslatt fra fengsel umiddelbart av humanitære grunner, og at de i stedet får oppholde seg på et hotell i Stockholm mens saken mot dem avgjøres.

Alle tre er tiltalt for å ha slått og sparket en 19-åring i Stockholm sentrum den 30. juni. De har sittet i varetekt siden begynnelsen av juli, men ble fredag løslatt i påvente av dom, som faller 14. august.

A$AP Rocky, hvis egentlige navn er Rakim Mayers, og de to andre var lørdag tilbake i USA etter å ha forlatt Sverige i et privatfly fredag kveld.

Brevet ble besvart av riksadvokat Petra Lundh.

– Jeg kan ikke og kommer derfor ikke til å gjøre noe for å imøtekomme din forespørsel, skriver hun, ifølge Expressen.

