Romforsknings-sjef i Brasil har mistet jobben

Årsaken er en ordstrid med Brasils president Jair Bolsonaro om nettopp regnskog.

– Mine uttalelser om presidenten har ført til irritasjon, så jeg kommer til å bli oppsagt, sa det nasjonale romforskningsinstituttet INPEs leder Ricardo Galvao fredag.

Kort tid senere ble det bekreftet at han hadde mistet jobben.

INPE publiserer tall som viser utviklingen i avskogingen i Amazonas, basert på data fra satellitter. Disse tallene har dannet grunnlag for utbetalinger fra Norge til Brasil.

Utbetalingene har i praksis fungert som belønning når Brasil har klart å begrense ødeleggelsen av regnskogen i Amazonas.

Bolsonaro ønsker imidlertid å åpne for mer hogst og landbruk i Amazonas. Regjeringen hans er svært kritisk til miljøvern og har åpnet for å legge ned fondet som de norske regnskogmidlene overføres til.

I tillegg har Bolsonaro anklaget INPE for å ha manipulert tall som viser en kraftig økning i avskogingen i Amazonas. Motivet har angivelig vært et ønske om å sette Bolsonaros regjering i et dårlig lys.

INPE-sjef Ricardo Galvao har avvist beskyldningen og sammenlignet Bolsonaro med en tenåring som ikke er skikket til å være president.

