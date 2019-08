Opphør i luftangrepene mot Idlib

NTB utenriks

Det opprørskontrollerte området har i tre måneder blitt utsatt for en massiv luftoffensiv, som både syriske og russiske styrker har stått bak.

Ifølge eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) har om lag 790 sivile, 1.000 opprørere og 900 medlemmer av regjeringslojale styrker blitt drept.

Men fredag var det ingen fly som slapp bomber over området. Et varslingssystem registrerte de siste luftangrepene bare 2 minutter før våpenhvilen trådte i kraft ved midnatt torsdag kveld, ifølge en journalist fra nyhetsbyrået AFP.

SOHR meldte samtidig at både opprørere og regjeringsstyrker skjøt med artilleri mot hverandre. Opprørere kom samtidig med sin første respons på våpenhvilen. I en uttalelse fra Hayat Tahrir al-Sham heter det at jihadistgruppa forbeholder seg retten til å svare på ethvert regjeringsangrep. Den melder også at ethvert angrep på byer i de «frigjorte» områdene, vil «nulle ut» våpenhvilen.

Løftet om en våpenhvile kom samtidig som Russland, Tyrkia og Iran innledet en ny runde med Syria-samtaler i Kasakhstan

Det syriske nyhetsbyrået Sana melder at våpenhvilen er betinget av at den tyrkisk-russiske avtalen om en buffersone, som ble inngått i fjor, blir iverksatt.

