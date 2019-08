Mannskaper jobber intenst for å redde britisk demning

NTB utenriks

Ingeniører og redningsarbeidere er i gang med en frenetisk innsats for å hindre den skadde demningen i å kollapse. Det kan i så fall oversvømme nærområdet, og flere hundre personer er evakuert fra småbyen Whaley Bridge.

Byen ligger et par mil sørøst for Manchester.

Ingeniørene på stedet sier de er svært bekymret for tilstanden til Toddbrook Reservoir, et vannmagasin som ble anlagt i første halvdel av 1800-tallet. Det inneholder rundt 1,3 millioner tonn vann.

Et stort Chinook-helikopter fra det britiske luftforsvaret RAF gikk fredag i skytteltrafikk for å dumpe sandsekker på det skadde feltet på demningsveggen. Rundt 150 brannfolk er satt inn for å pumpe vann ut av demningen, og vannstanden er senket med 20 centimeter siden torsdag.

(©NTB)