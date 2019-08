A$AP Rocky stilte i retten i dress

NTB utenriks

Aktoratet har blant annet innkalt to unge kvinner som ble vitner til at det amerikanske rapperen og to andre slo og sparket en 19-åring i Stockholm sentrum 30. juni. De tre tiltalte hevder de handlet i selvforsvar.

Begge kvinnene avga forklaring via videolenke ettersom de ikke våget å møte i retten.

De har forklart at rapperen, hvis egentlige navn er Rakim Mayers, slo og sparket den fornærmede. Men aktoratet hadde større problemer med å få svar på om det også ble brukt en flaske mot 19-åringen.

– Forsøkte å megle

Kvinnen som forklarte seg først, fortalte at hun og venninnen forsøkte å megle mellom rapperens følge og 19-åringen. Hun sa også at de forsøkte å få tenåringen til å forlate stedet.

Hun har tidligere forklart i avhør at noen slo en glassflaske mot den fornærmede, slik han selv hevder, men i retten fredag sa hun at flasken like gjerne kan ha blitt knust i bakken.

– Jeg vet ikke om de kaster den på bakken eller som de virkelig treffer ham. Men jeg så at en av hans venner hadde glass i hånden, sa kvinnen da hun ble presset av aktor Daniel Suneson.

Hun sa også at hun hørte lyden av glass som ble knust.

Flaskebevis kan avgjøre

Å få fastslått at 19-åringen ble angrepet med en flaske, er viktig for aktoratet fordi det sår tvil om volden ble utøvd i selvforsvar.

Den andre kvinnen som forklarte seg, filmet da Mayers kastet 19-åringen i bakken. Filmen ble senere publisert av det amerikanske kjendisnettstedet TMZ.

– Jeg husker at de ba ham la dem være i fred, og at gutten ville ha hodetelefonene sine, sa hun.

– Etterpå eskalerte alt. Jeg ser A$AP Rocky ta tak i gutten og kaste ham ned i bakken. De to vennene hans hopper inn og begynner å slå ham når han ligger nede. Når de er ferdige, stikker de av. Vi ser at han blør, sier hun.

Kvinnen forteller at både rapperen og de to andre sparket 19-åringen, mer enn to ganger. Hun sier også at hun så rapperen gi ham noen bokseslag. Men heller ikke hun har sett noen slå med en glassflaske. Ifølge kvinnen blødde 19-åringen fra armene, noe hun ikke kan huske at han gjorde før han ble kastet i bakken.

Livvakt og kamerat

I løpet av fredagen skal også rapperens livvakt og kameraten til 19-åringen avgi vitneforklaring. Begge vil være til stede i retten.

Rettssaken ble innledet tirsdag. Da ga 19-åringen sin forklaring. Han forklarte at han trodde han skulle dø da han ble banket opp, og at han fulgte etter rapperen fordi han ville ha en forklaring på hvorfor Mayers' livvakt hadde løftet ham opp etter halsen.

Torsdag var det de tre tiltaltes tur til å forklare seg. Mayers oppga da at han ble redd fordi 19-åringen virket fryktløs og angrep livvakten. Han begrunnet redselen med at han tidligere er blitt angrepet og ranet av fremmede mennesker.

Dom fredag?

Fredag er den siste av tre dager som er avsatt til rettssaken Men tidsskjemaet har sprukket, noe som har skapt usikkerhet om saken vil bli avsluttet i løpet av dagen.

Trekker forklaringene ut, kan nok en dag bli nødvendig for rettssaken, som vil bety at Mayers og de medtiltalte blir sittende i varetekt over helgen. Beskjeden torsdag var imidlertid at man ville forsøke å bli ferdige med alt fredag, skriver Expressen.

De tiltalte risikerer to års fengsel hvis de blir kjent skyldige, men eksperter tror en eventuelt dom vil bli langt mildere.

Blir de frikjent, er saken klar. De blir de løslatt med det samme, opplyser rettsekspert Ulrika Borg til nyhetsbyrået TT.

