Øyenvitner kan avgjøre A$AP Rockys skjebne

Fredag skal rapperens livvakt, to kvinnelige vitner, og den fornærmedes kamerat avgi forklaring i Stockholm tingsrätt.

Mot slutten av dagen ventes en dom, og en avgjørelse vedrørende videre varetekt. Drar forklaringene ut, kan nok en dag bli nødvendig for rettssaken, som vil bety at Mayers og de medtiltalte blir sittende i varetekt over helgen. Beskjeden torsdag var imidlertid at man ville forsøke å bli ferdige med alt fredag, skriver Expressen.

Den amerikanske musikkstjernen, hvis egentlige navn er Rakim Mayers, er tiltalt sammen med to andre for å ha utøvd vold mot en 19-åring utenfor en hamburgerrestaurant i Stockholm sentrum for en måned siden.

Mayers sa i retten torsdag at han gjorde alt han kunne for å unngå at det ble bråk, og at han har tidligere sagt at han handlet i selvforsvar.

19-åringen har forklart at det eneste han gjorde før situasjonen begynte å eskalere, var å spørre amerikanerne om de visste hvor kameraten hans var. De tiltalte har imidlertid forklart at han slo livvakten og fortsatte å følge etter dem selv om de ba ham om å gå. Tiltalte hevder at Mayers' livvakt løftet ham opp etter halsen etter at han spurte dem om hvor kameraten var, og at han derfor fulgte etter dem for å få svar på hvorfor de behandlet ham så dårlig.

Mayers og de to andre tiltalte risikerer inntil to års fengsel om de blir funnet skyldige etter tiltalen. Eksperter mener imidlertid at det er mer sannsynlig at amerikaneren får en betinget dom.

