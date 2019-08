Warszawa sto stille i ett minutt – 75 år etter oppstanden

NTB utenriks

Tusenvis hadde samlet seg i sentrum av byen, og over hele Warszawa stanset fotgjengere og trafikanter mens sirener lød for å minnes dem som ble drept i opprøret mot nazistene.

På Powazki-gravlunden deltok Polens president Andrzej Duda og statsminister Mateusz Morawiecki i en seremoni sammen med noen av de overlevende. Den tyske utenriksministeren Heiko Maas var også på besøk i byen for å markere dagen.

Warszawaoppstanden regnes som det største militære opprøret som fant sted i det okkuperte Europa under andre verdenskrig.

Den 1. august 1944 klokken 17 gikk medlemmer av den polske motstandsbevegelsen til angrep mot de tyske okkupantene.

Målet var å frigjøre Warszawa fra okkupasjon i forkant av at sovjetiske styrker rykket inn, for å hindre at en Sovjet-kontrollert regjering ble innsatt i Polen.

Etter 63 dagers kamper måtte imidlertid opprørerne gi tapt. 200.000 polakker mistet livet, de fleste av dem sivile.

