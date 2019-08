Rwanda stenger grensa mot Kongo etter ebolautbrudd

NTB utenriks

Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærte ebolautbruddet i Øst-Kongo for en global krise etter at et tilfelle ble oppdaget i storbyen Goma, som ligger på grensa til Rwanda.

Senere har ytterligere to personer testet positivt for sykdommen i byen, som har 2 millioner innbyggere. Onsdag testet en ett år gammel jente positivt. Hun er datteren til en mann som døde av sykdommen samme dag.

Myndighetene i byen har startet vaksinasjonskampanje, og i første omgang skal alle som har vært i kontakt med mannen som døde, vaksineres.

WHO anslår risikoen for spredning i regionen som «veldig høy».

