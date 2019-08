Rwanda stenger grensa mot Kongo etter ebola-utbrudd

NTB utenriks

WHO erklærte ebolautbruddet i Øst-Kongo for en global krise etter at et tilfelle ble oppdaget i storbyen Goma, som ligger på grensa til Rwanda.

Senere har ytterligere to personer testet positivt for sykdommen i byen, som har 2 millioner innbyggere. Onsdag testet en ett år gammel jente positivt. Hun er datteren til en mann som døde av sykdommen samme dag.

Goma grenser til byen Gisenyi i Rwanda, og grensa krysses ofte. Mange har bolig på den ene siden av grensa, mens de har arbeidsplassen sin og eventuelt barnepass på den andre siden.

I en uttalelse sier det kongolesiske presidentskapet at det har blitt tatt en «ensidig avgjørelse av de rwandiske myndighetene», og at den er urettferdig mot «et stort antall kongolesere og utvandrere som bor i Gisenyi, men jobber i Goma».

Myndighetene i byen har startet vaksinasjonskampanje, og i første omgang skal alle som har vært i kontakt med mannen som døde, vaksineres.

WHO anslår risikoen for spredning i regionen som «veldig høy».

