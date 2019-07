Harris ble presset på helseforslag i TV-debatt

NTB utenriks

På dag to av debatter mellom ti demokratiske presidentkandidater i Detroit onsdag, var helseforsikring og Harris versjon av gratis helsehjelp for alle, det første tema som ble tatt opp.

California-senatoren lanserte planen denne uka, som innebærer at den skal innføres innen ti år. Dette er en plan tidligere visepresident Joe Bidens kampanje har kalt forvirrende. Under debatten sendt av CNN onsdag, sa Biden også at den er for dyr.

– Vi må være enige om at tilgang til helsedekning må være en rettighet og ikke et privilegium for dem som har råd til det, sa Harris.

Hun fikk kritikk fra Biden som sa at «Obamacare fungerer». Harris sa noe senere tilbake til Biden og sa:

– Planen din dekker ikke alle. 10 millioner vil ikke få tilgang til helsehjelp med din plan.

– Den dekker alle! sa Biden tydelig tilbake, som mener dagens ordning om privat helseforsikring fungerer.

Harris mener demokratene som ikke støtter henne i hennes versjon av «Medicare-for-all»-forslaget, kommer med «republikanske poenger» når de sier er redde for at amerikanere vil miste sine private helseforsikringer.

Debatten om helseforsikring sentrerte seg mest rundt Harris' forslag. Etterpå gikk de over til å snakk om innvandring.

De andre som deltar i debatten er senator fra New Jersey Cory Booker, tidligere San Antonio-ordfører Julián Castro, senator fra New York Kirsten Gillibrand, senator Michael Bennet fra Colorado, forretningsmann Andrew Yang, borgermester i New York City Bill de Blasio, medlem av Representantenes hus for Hawaii Tulsi Gabbard og Washington-guvernør Jay Inslee.

