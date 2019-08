Amnesty: Mange fanger sultestreiker i Egypt

NTB utenriks

Aksjonen ble innledet for seks uker siden i Al-Aqrab, et høysikkerhetsfengsel i Kairo.

Mange av de sultestreikende fangene ble pågrepet for over to år siden og har ennå ikke fått lov til å motta et eneste besøk fra familie eller advokat, ifølge Amnesty International.

Etter at sultestreiken startet 17. juni har myndighetene straffet fangene ved å slå dem og påføre dem elektriske støt, oppgir organisasjonen videre.

Amnesty mener at egyptiske myndigheter har presset mange av fangene i Al-Aqrab til bristepunktet.

– Utålelig

– Kombinasjonen av skitne og umenneskelige forhold og det å bli nektet besøk fra familien og advokater har skapt en utålelig situasjon for de innsatte, sier Magdalena Mughrabi, nestleder for Amnesty i Midtøsten- og Nord-Afrika.

Hun anklager egyptiske myndigheter for å bryte folkeretten og utøve ufølsom grusomhet.

To personer opplyser at de til tross for å ha fått høyesteretts godkjenning til å besøke slektninger, ble nektet dette av fengselet.

– Brakt til taushet

Menneskerettighetsgrupper har flere ganger tidligere anklaget Egypts president Abdel Fattah al-Sisi for å bringe både medlemmer av Det muslimske brorskapet og sekulære aktivister til taushet. Tusenvis er pågrepet, og flere hundre er dømt til døden.

Sisi sto bak kuppet mot Egypts første demokratisk valgte og islamistiske president Mohamed Mursi i 2013. Han satt fengslet fram til han døde under et rettsmøte 17. juni i år.

Menneskerettsgrupper rettet skarp kritikk mot forholdene Mursi satt fengslet under. Den avsatte presidenten, som led av diabetes, satt isolert under kummerlige forhold i flere år og fikk svært sjelden lov til å få besøk av familie og forsvarere.

