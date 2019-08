A$AP Rocky tilbake i retten

NTB utenriks

Torsdag er dag to av de tre som er satt av til saken i Stockholm tingsrätt.

Da saken startet tirsdag, forklarte den fornærmede 19-åringen at rapperens livvakt skal ha løftet ham opp etter halsen før A$AP Rocky og de to medtiltalte banket ham opp.

19-åringen hevder også at han skal ha blitt slått med en glassflaske da han lå på bakken, noe forsvaret bestrider.

A$AP Rocky, hvis egentlige navn er Raik Mayers, har i avhør forklart at han og de medtiltalte følte seg truet og var redde for fornærmede og hans venn, og at de derfor brukte vold som selvforsvar.

Blant vitnene som torsdag skal spørres ut, er livvakten, den fornærmedes venn og to kvinner som var vitner til hendelsen.

President Donald Trump er blant dem som har engasjert seg i saken. Nylig ringte han statsminister Stefan Löfven for å få Mayers løslatt. Han har også fyrt løs mot Sverige og Löfven i flere Twitter-meldinger, mens Löfven har fastholdt at det svenske rettsvesenet er uavhengig og at han ikke kan gripe inn.

Mayers og de to andre tiltalte risikerer opp til to års fengsel om de blir funnet skyldige. Eksperter mener imidlertid at det er mer sannsynlig at amerikaneren får en betinget dom.

(©NTB)