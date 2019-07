Johnson på plass i Nord-Irland

NTB utenriks

I Nord-Irland skal han møte en rekke politikere fra ulike partier. Det er nå to og et halvt år siden den nordirske samlingsregjeringen ble oppløst på grunn av interne konflikter.

Johnson uttalte onsdag morgen at han vil gjøre alt han kan for at provinsen igjen får en egen regjering.

– Det er flott å være her i Nord-Irland, og det er klart at folket i Nord-Irland har vært uten en regjering, uten Stormont, i to år og seks måneder, så mitt fremste anliggende denne morgenen er å gjøre alt jeg kan for å få den til å fungere igjen, sa Johnson til pressefolk, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Stormont er et slott i Belfast som huser den folkevalgte provinsforsamlingen og regjeringskontorer.

Johnson ankom Nord-Irland tirsdag kveld og innledet ifølge BBC besøket med å møte Arlene Foster, som leder DUP, unionistpartiet som fungerer som parlamentarisk støtteparti for den konservative britiske regjeringen.

Brexit vil bli et sentralt tema under Johnsons samtaler med ulike partiledere.

Johnson har varslet at han vil sørge for at Storbritannia forlater EU innen 31. oktober, med eller uten en avtale. Skjer det uten en avtale, vil det blant annet innebære grensekontroll og toll på varer som blir fraktet mellom Irland og Nord-Irland.

