Rettssaken mot A$AP Rocky – 19-åring sier at livvakt tok halsgrep på ham

– Jeg var veldig sjokkert. Jeg ble sjokkert etter at han tok grep rundt halsen min og løftet meg opp. Etterpå så jeg at hodetelefonene var gått i stykker, forklarte 19-åringen i retten tirsdag, ifølge Expressen.

Mannen sa også at han ikke visste hvem A$AP Rocky var, og at grunnen til at han fulgte etter følget til rapperen utenfor en hamburgerrestaurant i Stockholm sentrum, var at han ville vite hvorfor han ble så dårlig behandlet.

Han erkjente både å ha forsøkt å slå livvakten og å ha kastet hodetelefonene mot ham, men han mener at ingenting traff.

– Lette etter vennen

Ifølge 19-åringen skal det hele ha startet da han spurte rapperens følge hvor vennen hans var, hvorpå rapperens livvakt skal ha dyttet ham og bedt ham gå fra stedet.

– Jeg forsøkte å si til dem at jeg ikke er en dårlig gutt. At jeg er en bra gutt, jeg ville bare ha tilbake hodetelefonene mine. Og plutselig, når jeg snakket med dem, kom en av guttene bakfra og slo meg med en flaske, forklarte 19-åringen.

Deretter skal han blitt kastet i bakken, slått og sparket. Han mener også at han ble slått med en flaske mens han lå på bakken.

Avviser skyld

A$AP Rockys forsvarere har avvist påstanden om at rapperen brukte en knust flaske mot 19-åringen under hendelsen den 30. juni. De sier han handlet i selvforsvar etter å ha blitt plaget og provosert av 19-åringen.

– Han erkjenner at han kastet saksøkeren i bakken, at han tråkket på armen hans og slo eller dyttet skulderen hans, sa forsvareren da rettssaken startet tirsdag.

19-åringen er afghansk og kom til Sverige som mindreårig asylsøker som 14-åring. Forklaringen avla han på farsi. Han krever en erstatning på i alt 139.700 svenske kroner,

Mor på plass

Rettssaken mot den 30 år gamle rapperen, som egentlig heter Rakim Mayers, skal etter planen fortsette torsdag og eventuelt fredag.

Artistens mor, Renee Black, har tatt turen fra USA for å følge rettssaken og støtte sønnen.

Også en amerikansk spesialutsending satt tirsdag på tilhørerbenken.

– Presidenten ba meg komme hit og støtte disse amerikanske borgerne, og vi jobber for å få dem tilbake så raskt som mulig, sier Robert C. O'Brien, som spesialutsending for gisselsaker, til nyhetsbyrået AFP.

Fem filmer

Aktoratets bevismateriale består blant annet av fem filmer. En av dem ble publisert av kjendisnettstedet TMZ, og viser tilsynelatende at rapperen kaster en ung mann på bakken og slår ham flere ganger mens han ligger nede.

En annen film, som er lagt ut på Mayers Instagram-konto, skildrer angivelig opptakten til voldsepisoden. Her ser man en ung mann som krangler med rapperen om et par hodetelefoner. Artisten ser gjentatte ganger ut til å be mannen og vennen hans om å slutte å følge etter ham.

Aktoratet mener imidlertid at sekvenser som viser at Mayers livvakt tar tak og dytter offeret før voldsepisoden, er klippet bort.

Trump ringte Löfven

President Donald Trump er blant dem som har engasjert seg i saken. Nylig ringte han statsminister Stefan Löfven for å få Mayers løslatt. Han har også fyrt løs mot Sverige og Löfven i flere Twitter-meldinger, mens Löfven har fastholdt at det svenske rettsvesenet er uavhengig og at han ikke kan gripe inn.

Mayers og de to andre tiltalte risikerer opp til to års fengsel om de blir funnet skyldige. Eksperter mener imidlertid at det er mer sannsynlig at amerikaneren får en betinget dom.

