A$AP Rocky for retten i Stockholm

NTB utenriks

Den 30 år gamle rapperen, som egentlig heter Rakim Mayers og er fra Harlem i New York, ble pågrepet 3. juli etter slagsmålet i Stockholm noen dager før.

I løpet av ukene han har sittet i varetekt, er saken blitt en internasjonal sensasjon. Deler av det afroamerikanske miljøet i USA er i harnisk, og president Donald Trump har grepet direkte inn overfor statsminister Stefan Löfven for å få ham til å få Mayers løslatt.

Deler av slagsmålet ble filmet og lagt ut på sosiale medier. Der kan man se hvordan rapperen og hans livvakter kaster en mann i bakken og slår og sparker ham mens han ligger nede.

Mayer selv hevder at det var selvforsvar og at han bare svarte på provokasjoner og trakassering. Han risikerer to års fengsel om han blir funnet skyldig i tingretten.

Aktor Daniel Suneson, som tok ut tiltalen mot ham 25. juli, sier at han har mer materiale enn det som sirkulerer på sosiale medier, for å støtte opp under tiltalen om at Mayers og de to andre «med overlegg, sammen og i samarbeid» angrep offeret.

