17 omkom da militærfly styrtet i Pakistan

Militærflyet styrtet i landsbyen Mora Kalu utenfor Rawalpindi, ikke langt unna Islamabad, like før daggry.

I en uttalelse fra militæret heter det at flyet var på et treningsoppdrag da det styrtet. De fem om bord var militærtjenestemenn. 12 sivile omkom i styrten, i tillegg til at 15 personer ble skadd, opplyser Farooq Butt i redningstjenesten.

Butt opplyser at antallet omkomne kan øke fordi tilstanden til noen av de skadde er kritisk.

– Mange av de skadde har brannskader, og barn er blant de døde, sier Butt.

TV-bilder fra stedet viste kraftige flammer i landsbyen etter styrten. Noen av husene har blitt nærmest jevnet med jorden. Noen hus har også fått brannskader, viser bilder fra åstedet.

Landsbyboere sier til nyhetsbyrået AP de våknet av en eksplosjon og så rester av flyet i nærheten av hjemme sine.

Årsaken til flystyrten er foreløpig ikke kjent.

