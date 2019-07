Tigerbestanden i India i vekst

NTB utenriks

Tallene styrker håpet om å redde den truede arten.

Forskerne har registrert totalt 2.967 tigre landet over. For fire år siden var tallet 2.226. Statsminister Narendra Modi kaller bestandsøkningen for en historisk bragd.

– Vi gjentar vår forpliktelse til å beskytte tigrene, sa Modi i New Delhi under presentasjonen av rapporten.

– For 15 år siden var det alvorlig bekymring for nedgangen i tigerbestanden. Det var en stor utfordring for oss, men takket være vår besluttsomhet har vi oppnådd det vi ønsket, sier han.

En stor telling av dyrene gjennomføres hvert fjerde år. I den siste er det brukt 26.000 kamerafeller som har tatt 350.000 bilder i områder der det er kjent at det bor tigre, opplyser Indias miljøminister Prakash Javadekar.

På de bildene der kameraene har fanget opp tigre, er det tatt i bruk dataanalyse for å identifisere hvert enkelt dyr. Tjenestemenn fra vilt- og skogmyndighetene har også saumfart 380.000 kvadratkilometer terreng for å lokalisere de store kattedyrene.

Det antas at tigerbestanden i år 1900 var på omkring 100.000 dyr på verdensbasis. I 2010 antas det å ha vært bare 3.200 ville dyr igjen. Det året signerte India og tolv andre land med ville tigre en avtale om å doble bestanden innen 2022.

