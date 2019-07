Wien-møte kan avgjøre atomavtalens videre skjebne

NTB utenriks

Atomavtalen med Iran ble framforhandlet av USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU i 2015 og trådte i kraft året etter.

Iran gikk i avtalen med på å trappe ned sitt sivile atomprogram og åpne anleggene for internasjonale inspektører, mot at de internasjonale sanksjonene mot landet ble opphevet.

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har gjentatte ganger slått fast at iranerne har overholdt sine forpliktelser, men i mai i fjor trakk likevel president Donald Trump USA fra avtalen. Amerikanerne har siden innført strenge sanksjoner mot Iran.

USA truer også med straffereaksjoner mot land og bedrifter som bryter de amerikanske sanksjonene. EU har forsøkt å komme opp med mottiltak, men uten å lykkes.

Lavanriket

Iran mener landene som var med på å forhandle fram atomavtalen bør komme dem til unnsetning og hjelpe dem med å redusere skadevirkningene av de amerikanske sanksjonene, noe som ikke har skjedd.

For å øke presset har iranske myndigheter de siste ukene anriket uran til over grensen atomavtalen tillater, og landet har nå også mer på lager enn forutsatt.

I begynnelsen av måneden kunngjorde iranerne at anrikingsnivået hadde passert 4,5 prosent, mens avtalen har satt grensen på 3,67 prosent.

Uran benyttet i atomvåpen har vanligvis en anrikningsgrad på over 85 prosent, men i teorien kan man også lage en ineffektiv kjernefysisk sprengladning med uran som er anriket ned mot 20 prosent.

Forberedende møte

Søndag møtte iranske representanter utsendinger fra signaturlandene til et forberedende møte i Wien, ledet av generalsekretæren i EUs utenrikstjeneste, Helga Schmid.

Budskapet til Iran var at de må overholde avtalen, mens iranerne etterlyste støtte for å motvirke presset fra USA.

Planen er at Wien-møtet skal etterfølges av et møte på ministernivå, men dato for dette er ikke satt.

Vi restarte reaktor

Det iranske nyhetsbyrået ISNA meldte søndag ifølge Reuters at landet ifølge lederen for det iranske atomenergibyrået, Ali Akbar Salehi, nå planlegger å starte opp Arak-reaktoren igjen.

Arak-reaktoren er en tungtvannsreaktor, og tungtvann kan benyttes i produksjon av plutonium som benyttes i kjernefysiske stridshoder.

Kjernen i IR-40-reaktoren ble imidlertid fjernet i 2014, for deretter å bli fylt med betong, og en eventuell restarting av reaktoren ligger derfor langt fram i tid.

Iran mangler også et reprosesseringsanlegg for å hente ut plutoniumet fra bestrålt brensel, så mye gjenstår før landet eventuelt kan produsere plutonium egnet til kjernevåpen, ifølge eksperter.

(©NTB)