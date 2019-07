Voldelige sammenstøt i Hongkong søndag

NTB utenriks

Demonstrantene, mange av dem kledd i svart og iført gule hjelmer, planla å gå gjennom det historiske Sheung Wan-distriktet, som er populært blant turister. Men politiet avslo søknaden.

Tusener av demonstranter samlet seg da i en park og la deretter av gårde langs en av Hongkongs hovedgater i retning politihovedkvarteret og et butikkstrøk.

Flere steder kom det til sammenstøt med politiet. I Sheung Wan var en gruppe på om lag 200 demonstranter på vei mot politibygningen da de ble møtt av politiet, som ba dem om å stoppe den «ulovlige ansamlingen».

Demonstranter kastet egg og steiner mot politiet, som brukte tåregass og gummikuler i ett av de mest voldelige sammenstøtene hittil.

«Ond sirkel»

Ifølge parlamentariker Claudia Mo, som støtter demokratibevegelsen, er byen fanget i en ond sirkel. Hun mener de fredelige demonstrasjonene har blitt ignorert, slik at det har endt med sammenstøt mellom politiet og et lite flertall av de mest aggressive demonstrantene.

– Det har eskalert for begge partene, men det er en stor ubalanse fordi politiet er i besittelse av dødelige våpen. Det oppsummerer situasjonen i Hongkong i dag, sier Mo.

Skadde journalister

I løpet av søndagen har politiet pågrepet flere personer, hovedsakelig unge kvinner og menn. Flere er skadde, deriblant to journalister. Til tross for sammenstøtene og opptøyene, ble flere av demonstrantene værende i gatene utover kvelden – flere av dem søkte beskyttelse under paraplyer.

Minst 24 mennesker ble skadd da politiet tok i bruk tåregass og gummikuler i Hongkong lørdag, og elleve demonstranter ble pågrepet.

Beijing-regjeringen har fordømt demonstrasjonene, men har foreløpig latt det være opp til myndighetene i Hongkong å håndtere situasjonen. Mandag har myndighetene i Beijing varslet en pressekonferanse om situasjonen.

Har protestert siden juni

Hongkong har vært preget av massive protester siden juni, og millioner av innbyggere har demonstrert fredelig mot den Beijing-vennlige regjeringen.

Demonstrasjonene rettet seg først mot et omstridt lovforslag som åpnet for at Hongkong kunne utlevere personer til rettsforfølgelse i Kina. Lovforslaget ble til slutt trukket, men demonstrasjonene har fortsatt.

Den tidligere britiske kolonien Hongkong har hatt delvis selvstyre siden territoriet ble tilbakeført til Kina i 1997.

