Norge fastholder kritikken av Israel

De to resolusjonene ble vedtatt med overveldende flertall i FNs økonomiske og sosiale råd (ECOSOC), som Norges FN-ambassadør Mona Juul nylig overtok som president for.

Den ene resolusjonen kritiserte Israel for brudd på palestinske kvinners rettigheter. Denne ble vedtatt med 40 mot 2 stemmer, mens 9 av rådets medlemmer avsto fra å stemme.

ECOSOC vedtok også med 45 mot 2 stemmer en resolusjon som slår fast at Israel med sin okkupasjon av palestinske områder, inkludert Øst-Jerusalem, på alvorlig vis krenker palestinernes økonomiske og sosiale rettigheter.

Det samme gjelder for innbyggerne på de syriske Golanhøydene, som ble okkupert av Israel i 1967, slår resolusjonen fast.

Naturressurser og søppel

ECOSOC krever i resolusjonen at Israel åpner grensen til Gazastripen for humanitærhjelp, i tråd med Sikkerhetsrådets krav. Det krever også at Israel etterlever tidligere inngåtte avtaler med palestinerne og erstatter privat eiendom, jordbruksområder, offentlige institusjoner og infrastruktur som er ødelagt.

Det norsk-ledede FN-rådet krever også at Israel øyeblikkelig stanser utvinningen av naturressurser i de okkuperte områdene og slutter å dumpe søppel der.

– Vår stemmegivning på resolusjonene er i tråd med norsk Midtøsten-politikk og vårt langvarige engasjement for å bidra til å avhjelpe konflikten mellom Israel og palestinerne, sier statssekretær Audun Halvorsen (H) til NTB.

– Begge resolusjoner ble vedtatt med stort flertall, og de fleste likesinnede land stemte også for, sier han.

En hån

USA og Canada var alene om å stemme imot begge de to resolusjonene. USAs tidligere FN-ambassadør Nikki Haley kaller dem pinlige.

– Det forbløffer meg at FN avholder slike avstemninger. Det er et totalt hån mot menneskerettighetene å la Saudi-Arabia, Iran, Pakistan og Jemen få utpeke Israel som verdens eneste krenker av kvinners rettigheter, tvitrer hun.

– Velkommen til FNs alternative univers, sa Israels utsending i ECOSOC.

Berettiget kritikk

Halvorsen forsvarer Norges stemmegivning og fastholder at kritikken av Israel i de to resolusjonene er berettiget.

– De er dessuten i tråd med norsk stemmemønster på andre relaterte palestinaresolusjoner i FNs hovedforsamling, sier han.

Halvorsen mener regjeringen har en konsistent og balansert tilnærming til konflikten mellom Israel og palestinerne og understreker at Norge har tett dialog med begge parter.

ECOSOC, som omfatter ekspertkomiteer og kommisjoner, er et av FNs åtte hovedorganer sammen med blant annet Sikkerhetsrådet, hovedforsamlingen og Menneskerettighetsrådet.

