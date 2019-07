WHO: E-sigaretter er utvilsomt skadelige

NTB utenriks

E-sigaretter er mindre farlige enn sigaretter med tobakk, men de utgjør ifølge WHO likevel en helserisiko.

– Selv om det ennå ikke er fastslått hvor stor risiko som er knyttet til bruk av e-sigaretter, er de utvilsomt skadelige, og omsetningen bør derfor reguleres, heter det i en fersk rapport fra WHO.

Det foreligger heller ikke tilstrekkelig med beviser for at e-sigaretter er et effektivt middel for dem som ønsker å stumpe vanlige sigaretter, konkluderer rapporten.

Liten helsegevinst

– I de fleste land der de er tilgjengelige, fortsetter flertallet av brukerne å røyke e-sigaretter og vanlige sigaretter om hverandre, og helsegevinsten er derfor liten, mener WHO.

Tobakksindustrien, som kjemper mot røykeforbud og streng regulering i stadig flere land, har de siste årene drevet aggressiv markedsføring av e-sigaretter. De argumenterer med at disse er mindre farlige enn vanlige sigaretter, og at de er effektive for dem som ønsker å slutte med vanlig tobakk.

WHO mener dette er villedende markedsføring og viser til at e-sigaretter både inneholder nikotin og andre stoffer som er helsefarlige.

Forskere undersøker nå de langsiktige virkningene av e-sigarettbruk, og det utelukkes ikke at også disse kan være kreftfremkallende.

Flere regulerer

San Francisco forbød nylig produksjon og salg av e-sigaretter, og Kina – som er hjem for nesten hver tredje tobakksrøyker i verden – planlegger også å regulere salget av dem.

Tobakk krevde i fjor rundt 8 millioner menneskeliv, enten som følge av røyking eller passiv røyking. 1,4 milliarder mennesker røyker regelmessig, det store flertallet av dem menn.

– Folk som stumper røyken, kan leve lenger, få bedre helse og være mer produktive, sier WHO.

