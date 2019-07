Over 1.000 pågrepet under protest i Moskva

NTB utenriks

Flere av pågripelsene var voldelige, og politiet brukte batonger mot flere av dem som lørdag protesterte uten tillatelse fra russiske myndigheter.

Demonstrasjonen er den siste i en bølge protester mot at myndighetene nekter flere opposisjonelle å stille til valg i Moskva. Denne lørdagen samlet demonstrantene seg rundt rådhuset i den russiske hovedstaden, med krav om frie og rettferdige valg 8. september.

Store politistyrker var utkommandert, og ifølge organisasjonen OVD ble over 800 demonstranter pågrepet. Politiet i Moskva opplyser sent lørdag kveld at hele 1.000 personer ble pågrepet.

Flere opposisjonspolitikere skal være blant de pågrepne.

Over 3.000 demonstranter

Protestene fortsatte på tross av at opprørspoliti forsøkte å presse demonstrantene tilbake. Noen av demonstrantene gjorde motstand, og protesten ble avsluttet da politiet etter hvert klarte å presse dem inn i sidegatene.

– Russland skal bli fritt, var blant slagordene.

Politiet i Moskva anslo tidlig på ettermiddagen at totalt 3.500 demonstrerte. Ifølge OVD er flere av de pågrepne demonstrantene skadd.

For én uke siden deltok rundt 22.000 demonstranter i den største protesten i Moskva på flere år. Siden har politiet ransaket boliger og kontorer tilhørende flere av kandidatene som nektes å stille til valg.

Navalnyj fengslet

Lørdagens demonstrasjon finner sted etter initiativ fra opposisjonslederen Aleksej Navalnyj. Han ble onsdag dømt til 30 dagers fengsel for å ha oppfordret til ulovlige demonstrasjoner.

– Helt ærlig, så er jeg redd, sier det 42 år gamle IT-arbeideren Aleksej Sprizjitskij, som deltok i demonstrasjonen lørdag.

Han forteller at han ikke har opplevd så mye press på aktivister siden 2012, da mange opposisjonelle protesterte mot at Vladimir Putin ble president igjen etter fire år som statsminister.

Under protestene lørdag gikk politiet også inn i Navalnyjs videostudio, hvor det pågikk en direktesending om demonstrasjonen. Video av hendelsen ble lagt ut på YouTube og viser politiet som stormer inn og beordrer minst en av de ansatte til å legge seg på bakken.

Putin-parti

En av Navalnyjs nære medarbeidere, Ivan Zjdanov, tvitret lørdag at han var blant de pågrepne, og det samme opplyste opposisjonspolitikeren Ilja Jasjin.

Lokalvalget i Moskva, en by med 12,6 millioner innbyggere, var i sin tid en lokal begivenhet uten stor ståhei. I dag ser Putin-motstandere på valget som en sjelden mulighet til å delta i politikken etter at stadig flere opposisjonelle er blitt presset ut av nasjonalforsamlingen.

I år har det vært en rekke demonstrasjoner mot at valgmyndighetene utestenger flere opposisjonskandidater for ikke å ha sanket nok underskrifter.

Byrådet i Moskva er ansvarlig for et stort offentlig budsjett og kontrolleres i dag av Putins parti Forent Russland. Alle de 45 representantene velges i september for en periode på fem år.

